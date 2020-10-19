В Париже по делу об убийстве учителя задержали четверых школьников

Полицейские задержали 15 человек, которые могли быть причастны к случившемуся.

Сегодня, 19 октября, задержали еще четверых школьников по делу об убийстве учителя в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Таким образом, уже 15 человек находятся под стражей в рамках расследований.

Один из парней уже признался, что получил от некоего мужчины деньги взамен на информацию о местонахождении учителя. Напоминаем, что все случилось с преподавателем истории Самюэлем Пати. По предварительным данным, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, за что и был обезглавлен.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что произошел террористический акт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кадыров заверил, что Чечня не имеет отношения к нападению на учителя во Франции. Он попросил не заострять внимание на национальности преступника, который убил учителя.