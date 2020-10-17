Кадыров заверил, что Чечня не имеет отношения к нападению на учителя во Франции

Он попросил не заострять внимание на национальности преступника, который убил учителя.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика не виновата в том, что случилось во Франции. Он подчеркнул, что национальность преступника, убившего учителя, совершенно неважна. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Кадыров также обратил внимание на то, как французы путаются демократию со вседозволенностью. Он требует относиться к исламским ценностям с уважением. Глава Чечни добавил, что уроженца республики всю жизнь воспитывали во Франции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Франции задержали четырех человек по делу об убийстве учителя. Причиной могло стать то, что недавно учитель показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Данным примером преподаватель пытался объяснить, что такое свобода слова.