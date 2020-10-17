Во Франции задержали четырех человек по делу об убийстве учителя

В пригороде Парижа правоохранительные органы задержали четырех человек по делу о жестоком убийстве учителя. Один из них несовершеннолетний. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источник у себя в Twitter.

Как говорится в сообщении Le Parisien, задержанные являются родственниками учителя.

Напомним, ранее стало известно о том, что на северо-западе Парижа произошло убийство учителя. Неизвестный возле школы обезглавил преподавателя.

По предварительным данным преступником считается родитель одного из учеников. При этом BFM утверждает, что обезглавил педагога 18-летний подросток чеченского происхождения, который родился в Москве. Официальных подтверждений пока нет.

Причиной могло стать то, что недавно учитель показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Данным примером преподаватель пытался обьяснить, что такое свобода слова.

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