В Кировском районе Fiat сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте

В Кировском районе Ленобласти произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавшая попала в больницу с тяжелыми травмами.

Дорожный инцидент произошел поздним вечером пятины, 17 октября, в километре от поселка Приладожский. Водитель за рулем Fiat Ducato сбил женщину вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, по словам автомобилиста, перед машиной женщина появилась внезапно, поэтому он не успел среагировать. В результате столкновения пешеход попала в больницу с тяжелыми травмами.

По факту случившегося проводится проверка.

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