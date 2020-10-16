В Кировском районе Fiat сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте

В Кировском районе Fiat сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте
Женщину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе Ленобласти произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавшая попала в больницу с тяжелыми травмами.

Дорожный инцидент произошел поздним вечером пятины, 17 октября, в километре от поселка Приладожский. Водитель за рулем Fiat Ducato сбил женщину вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, по словам автомобилиста, перед машиной женщина появилась внезапно, поэтому он не успел среагировать. В результате столкновения пешеход попала в больницу с тяжелыми травмами.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что BMW «повис в воздухе» после ДТП на Большеохтинском проспекте. Машины получили значительные повреждения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп наезд на пешехода УГИБДД


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кузьмин опубликовал фото с «лохматой» Пугачевой
«Сжечь»: Сын Леонова посоветовал Прилучному избавиться от ...
В Кировском районе Fiat сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте
Ученые перечислили продукты, вызывающие головную боль
«В пиджаке алкоголика»: подписчики раскритиковали Бузову после ...
«Давно были проблемы»: экс-адвокат Ефремова находится в больнице
На Приневской улице «выросли кучи мусора»
В Москве за сутки скончались 56 ковид-пациентов