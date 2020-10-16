BMW «повис в воздухе» после ДТП на Большеохтинском проспекте

BMW &#171;повис в воздухе&#187; после ДТП на Большеохтинском проспекте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке Большеохтинского проспекта и Конторской улицы произошло ДТП, в результате чего одна из машин «повисла в воздухе».

Авария случилась в пятницу, 16 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Дорогу не смогли поделить машину марок BMW и Ford.

«Повис в воздухе между столбом и БМВ», — написал автор записи.

На кадрах видно, что задняя часть иномарки оказалась на капоте другого транспортного средства, а колеса остались висеть над дорогой. Машины получили значительные повреждения.

Обстоятельства аварии неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Porsche разлетелся на куски после ДТП на Ждановской.

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