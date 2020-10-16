Porsche разлетелся на куски после ДТП на Ждановской

В Петербурге на Ждановской набережной столкнулись Porsche 911 и черный внедорожник. Осколки от машин усыпали проезжую часть.

Авария случилась в пятницу, 16 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Разложили 911-й на Ждановской, а чуть ранее такси «Ситимобил» протаранил там «БМВ», — написал пользователь в комментариях под записью.

На кадрах видно, что в результате столкновения пострадала левая сторона передней части элитной иномарки. По словам очевидцев, обошлось без серьезных пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Lexus влетел под фуру на трассе под Петербургом.