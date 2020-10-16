Lexus влетел под фуру на трассе под Петербургом

На трассе M-11 дорогу не смогли поделить легковой автомобиль марки Lexus и фура. Передняя часть иномарки оказалась прямо под большегрузом.

Авария случилась в пятницу, 16 октября Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что передняя часть легковушки превратилась в груду металла. К месту происшествия прибыли врачи и спасательные службы.

О пострадавших информация уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Lexus уехал в больницу после ДТП с Mercedes в Пушкинском районе. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.