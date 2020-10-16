Водитель Lexus уехал в больницу после ДТП с Mercedes в Пушкинском районе

Водитель Lexus уехал в больницу после ДТП с Mercedes в Пушкинском районе
По факту аварии проводится проверка. Фото: pixabay

В Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок.

Авария случилась в пятницу, 16 октября, на автодороге «Нева» М-11, 679 км. По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем авто марки Lexus, неправильно выбрав скорость и дистанцию до впереди идущего транспортного средства, столкнулся с Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, которым управлял 34-летний мужчина.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП водитель первой иномарки получил тяжелые травмы.

По данному факту проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции Новый Петергоф подросток угодил под колеса поезда из-за телефона.

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