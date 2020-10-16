На станции Новый Петергоф подросток угодил под колеса поезда из-за телефона

На станции Новый Петергоф подросток угодил под колеса поезда из-за телефона
Подростка госпитализировали. Фото: Pixabay

Парень упал с платформы, после чего на него наехал состав. Мальчика госпитализировали.

В Санкт-Петербурге сегодня утром, 16 октября, произошел наезд поезда на 17-летнего юношу. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Все случилось на железнодорожной станции Новый Петергоф. Молодой человек шел по платформе и так увлекся телефоном, что не заметил, как подошел к краю. В итоге он упал прямо под колеса поезда – машинист пытался затормозить, но наезда избежать не удалось. Подросток получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента. Они напоминают, как важно вести себя осторожно вблизи железной дороги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный петербуржец получил «условку» и штраф за наезд на полицейского. Суд признал горожанина виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новый петергоф поезд телефон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге медикам, лечащим коронавирусных пациентов, продлили выплаты
Парк Политехнического университета открыт для горожан — фоторепортаж ...
Российский препарат от коронавируса перестали продавать за рубеж
В отравлении Навального обвинили ФСБ
Политехнический университет: мы будем разрешать ходить там, где можем ...
На станции Новый Петергоф подросток угодил под колеса поезда из-за телефона
В Петербурге при загадочных обстоятельствах умер шестимесячный ребенок
Из Санкт-Петербурга во Владивосток вылетели пауки и лягушки