У Нотр-Дама в Ницце обезглавили женщину

Во Франции произошло очередное вооруженное нападение. Неизвестный с ножом атаковал людей у церкви Нотр-Дам в Ницце. Одну женщину обезглавили.

Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошло около 11:00 по московскому времени. По предварительным данным, трое погибли. Известно также о нескольких раненых. СМИ при этом утверждают, что одну женщину обезглавили.

Мэр города Кристиан Эстрози не исключает, что это был теракт.

Как писала gazeta.spb.ru, в октябре этого года в пригороде Парижа был убит учитель. Его обезглавили. Отмечалось, что мотивом для убийства стало то, что преподаватель показывал своим студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Произошедшее президент Эммануэль Макрон назвал терактом. Он также заявил, что Франция не откажется от карикатур. На церемонии прощания с убитым учителем он заметил, что Франция будет «отстаивать свободу и светское государство».