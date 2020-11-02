Дольщики «Норманна» устроили ночную голодовку у недостроев

Голодовка у ЖК "Три апельсина", Фото: vk.com/spb_today

Голодовка у ЖК "Три апельсина", Фото: vk.com/spb_today

На улице Архитектора Белова обманутые дольщики объявили голодовку возле недостроенного ЖК «Три апельсина».

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», двое голодающих расположились в трейлере возле недостроя вечером, 2 ноября. Обманутые дольщики «Норманна» ждут уже около 6 лет постройки купленного дома.

Напомним, что ранее дольщики компании объявили бессрочную голодовку из-за решения «Норманна» не подписывать договор с инвестором о достройке домов. Дело касается двух ЖК – «Три апельсина» и «На заречной».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что строительство долгостроев «Норманна» может возобновиться ближе к зиме.