В Петербурге открыли дело против гитариста, который занимался сексом со школьницей

Мужчина подозревается в половом сношении с несовершеннолетней, не достигшей возраста 16 лет. Фото: Pixabay

Мужчина подозревается в половом сношении с несовершеннолетней, не достигшей возраста 16 лет. Фото: Pixabay

Петербургская полиция отпустила под подписку о невыезде белоруса, который занимался сексом с несовершеннолетней под предлогом музыкальных занятий.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в начале сентября несовершеннолетняя петербурженка обратилась в Городской детский центр «Ювента», которая с диагнозом «ранняя половая жизнь» была отпущена домой.

Полиция провела проверку и установила, что 29-летний белорус, который официально нигде не работает, в течение нескольких месяцев в своей квартире на Ленинском проспектом занимался сексом с несовершеннолетней под предлогом обучения игры на гитаре.

Возбуждено уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержанный в Парголово эксгибиционист мог напасть на школьницу.