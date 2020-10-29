Задержанный в Парголово эксгибиционист мог напасть на школьницу

В Петербурге на мужчину, который был голым задержан в Парголово, могут обвинить в надругательстве над школьницей. На девочку, как утверждается, он напал в середине октября.

По данным gazeta.spb.ru, злоумышленника задержали 23 октября. Он сидел голым в машине в Парголово и вызвал подозрение местных жителей.

Накануне, 28 октября, в полицию пришла петербурженка, которая заявила, что на ее дочь напал насильник. Он совершил в отношении 15-летней девочки развратные действия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургский сантехник обвинил соседа в надругательстве над 15-летней дочкой.