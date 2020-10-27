Петербургский сантехник обвинил соседа в надругательстве над 15-летней дочкой

В Петербурге 15-летняя девочка-подросток могла пострадать от насильственных действий сексуального характера. В полицию обратился ее отец.

Как стало известно gazeta.spb, он пришел в полицию накануне, 26 октября. По его словам, мужчина, который проживает в соседнем от него доме, надругался над его 15-летней дочерью. Злоумышленнику 34 года.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала о поисках злоумышленника в Петербурге, который надругался над семилетней девочкой в Московском районе.