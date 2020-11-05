Петербургские сады и скверы закрыли на время шторма

Из-за сильного штормового ветра власти Санкт-Петербурга приняли решение временно закрыть городские сады и скверы, чтобы избежать потенциальных происшествий.

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, для безопасности местных жителей и гостей города сады и скверы закрываются на ночь, до улучшения погоды.

Так, посетители не смогут попасть в Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

В городе уже сформировали аварийные бригады. За зелеными территориями непрерывно следят, чтобы оперативно ликвидировать последствия штормового ветра. Кроме того, в городе работают дорожные предприятия, которые в случае необходимости уберут с дорог и тротуаров поваленные деревья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дамба в Петербурге закрыта из-за непогоды.