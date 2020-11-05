Дамба в Петербурге закрыта из-за непогоды

В городе сильный ветер и ожидается повышение уровня воды в Неве.

Сегодня, 5 ноября, затворы дамбы были закрыты из-за ухудшающихся погодных условий. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Комплекса защитных сооружений.

Отмечается, что судопропускные сооружения С-1 и С-2 закрыли в 15:40. Дело в том, что синоптики прогнозируют сильные порывы, которые будут достигать временами 23 м/с, а в ФГБУ «Северо-Западное УГМС» заявили о повышении уровня воды в устье реки Невы до критических значений. Во избежание наводнения приняли решение о закрытии затворов дамбы.

«Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно останавливается»,

— говорится в сообщении.

На данный момент уровень воды в Неве у гидропоста «Горный институт» составляет 93 см. Наводнением считается уровень в 161 см.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге аварийные бригады готовятся к ликвидации последствий сильного ветра. Горожанам рекомендуют по возможности не выходить из дома.