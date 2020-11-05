В Петербурге аварийные бригады готовятся к ликвидации последствий сильного ветра

Горожанам рекомендуют по возможности не выходить из дома.

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 ноября, ожидается сильный ветер – его порывы будут достигать 23 м/с. В связи с этим аварийные бригады Комитета по благоустройству уже готовятся к ликвидации последствия непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Пока что информации об упавших деревьях на дорогу или пешеходные зоны не поступало. В ведомстве просят жителей и гостей города оперативно сообщать о происходящем, чтобы специалисты могли оперативно реагировать.

Также они рекомендуют не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения территорий парков, садов и скверов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге собираются частично закрывать дамбу из-за угрозы наводнения.