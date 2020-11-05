В Петербурге собираются частично закрывать дамбу из-за угрозы наводнения

Синоптики предупреждали о сильных ветрах в этот четверг.

Сегодня, 5 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается частичное закрытие дамбы. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе комплекса защитных сооружений. Решение можно считать уже принятым, но время закрытия пока назвать не могут. Скорее всего, информация станет доступна в ближайшие пару часов.

Напоминаем, что в этот четверг ожидается теплая, но ветреная погода. Порывы ветра порой достигнут 20 м/с. Воздух при этом сможет прогреться до плюс 12 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что урбанисты рассчитали, какой район Петербурга самый безопасный при наводнении. Согласно ролику, последним скроется под толщей воды Пушкинский район.