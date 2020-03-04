Урбанисты рассчитали, какой район Петербурга самый безопасный при наводнении

Стало известно, какой район Северной столицы наиболее высокий и станет спасительной точкой при возможном наводнении.

Разработать макет захватывания города водой удалось при помощи инструмента City Roads, который создал разработчик Андрей Кащ. Благодаря приложению можно реконструировать развитие событий и проследить, как улицы будут заполняться водой.

Результаты реконструкции опубликовало на своей официальной странице во «ВКонтакте» издание StrelkaMag в понедельник, 2 марта. Согласно ролику, последним скроется под толщей воды Пушкинский район. Безопасность району обеспечивает его высота — если Приморский и Василеостровский район не выдержат и десяти метров, то Пушкинский уйдет под воду на высоте едва ли не 80-и.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург назван одним из наиболее благоприятных городов для торгового бизнеса.