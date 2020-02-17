Петербург вошел в число безопасных городов для торгового бизнеса

Группы быстрого реагирования чаще всего вызывают владельцы розничного и ресторанного бизнеса в Уфе, Набережных Челнах и Сочи. Самыми безопасными городами в России оказались Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Петербург.
Специалисты компании «Delta Системы безопасности» составили рейтинг криминогенности, сопоставив число объектов и количество выездов групп реагирования.
Как сообщили «РИА Новости», в городах-миллионниках формируется самая благоприятная среда для торгового бизнеса. В список наиболее безопасных городов вошли также Новосибирск и Москва.
По словам руководителя компании Андрея Цыбакова, зачастую причинами преступных действий становятся употребление алкоголя (70% инцидентов) и доступность имущества ночью, а выкладка на витрине (30%).
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что губернатор Петербурга Александр Беглов поделился итогами недели.