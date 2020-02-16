Беглов поделился итогами недели

Губернатор рассказал, что уже сделано и что предстоит сделать на следующей недели.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 16 февраля, поделился главными итогами недели на своей странице во «Вконтакте». Во-первых, он рассказал, что побывал парк Александрино. Его планируют благоустроить, установить там интернет, сделать спортивные площадки и велодорожки.

«Водоканал» же в 2020 году обещает отреставрировать 10 фонтанов, а до 2024 года нужно привести в порядок почти 70 фонтанов. «Газпром» обещает построить спорткомплекс с бассейном в Невском районе. Также Беглов заявил, что сквер на проспекте Стачек собираются назвать «Ленинградским».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов восхитился лошадьми-ахалтекинцы из Туркменистана. В Ашхабаде Беглов не был почти 40 лет. Он признался, что, вернувшись туда после такого долгого перерыва, был поражен красотой города.