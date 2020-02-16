Беглов восхитился лошадьми-ахалтекинцы из Туркменистана

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился впечатлениями от визита в Туркменистан. Особенно его впечатлили лошади-ахалтекинцы.

«Это древняя порода, которую выращивают с исключительной любовью и профессионализмом. Говорят, что когда-то эти кони ценились дороже собственной жизни», — рассказал Беглов.

Губернатор отметил, что лошади-ахалтекинцы — национальное достояние Туркменистана. Встретиться с ними ему довелось во время рабочего визита.

В Ашхабаде Беглов не был почти 40 лет. Он признался, что, вернувшись туда после такого долгого перерыва, был поражен красотой города.

«Очень хочу, чтобы наши школьники тоже его увидели», — добавил губернатор.

В планах губернатора — расширить программу школьных и студенческих обменов между Петербургом и Ашхабадом. Опыт такой у городов уже имеется, напомнил Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург заявил о готовности принять участие в строительстве дорог и поставке лекарств в Туркменистан.