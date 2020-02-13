Петербург заявил о готовности строить дороги в Туркменистане

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Фото: gov.spb.ru

Петербургские предприятия готовы принять участие в строительстве дорог и поставке лекарств в Туркменистан. Об этом завил губернатор Александр Беглов на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде.

Речь идет о строительстве международного железнодорожного коридора «Север-Юг» и комплексе селезащитных сооружений в Ашхабаде.

Помимо этого, Петербург выразил готовность оказать поддержку в строительстве судов для Каспийского бассейна и внести вклад в модернизацию концернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть» и Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

Беглов добавил, что фармацевтические компании Петербурга могут поставлять лекарства в Туркменистан, в том числе, необходимый инсулин.

На встрече также обсудили установку в Ашхабаде памятника воинам-туркменистанцам, защищавшим Ленинград, работу научных центров изучения истории Туркменистана в Петербургу и археологические экспедиции на территории Туркменистана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов выразил поддержку Китаю в связи с эпидемией коронавируса.