Беглов переживает за китайский народ

Беглов уверен, что заболевание не отразится на сотрудничестве между Китаем и Петербургом. Фото: gov.spb.ru

Беглов уверен, что заболевание не отразится на сотрудничестве между Китаем и Петербургом. Фото: gov.spb.ru

Губернатор надеется, что скоро удастся побороть коронавирус.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Обо всем сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Александр Беглов, комментируя распространение опасного заболевания, заявил, что сочувствует и мысленно поддерживает всех, кого коснулась проблема. Он надеется, что все зараженные смогут вылечиться и скоро покинут больницы. Градоначальник подчеркнул, что он сопереживает китайскому народу и верит, что власти смогут предпринять все меры для стабилизации обстановки в кратчайшие сроки. Беглов также рассказал, что его поразила самоотверженность и сплоченность китайцев, которые противостоят вместе большой беде.

Губернатор заверил, что коронавирус не повлияет на сотрудничество между Китаем и Петербургом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СПбГУ и СПбГЭУ попросили китайских студентов остаться на каникулах.