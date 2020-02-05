СПбГУ и СПбГЭУ попросили китайских студентов остаться на каникулах

СПбГУ и СПбГЭУ попросили китайских студентов остаться на каникулах
Петербургские вузы просят китайских студентов оставаться дома. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Им предложили осваивать программу самостоятельно и отдыхать до марта 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Обо всем сообщается на сайте СПбГУ. Студентов вуза, прибывших из Китая, просят оставаться на каникулах до второго марта. В приказе говорится, что для них составят индивидуальных график зачетов и экзаменов. Также им предлагают электронного обучение и дистанционны занятия, чтобы не отставать от группы. Руководство вуза надеется, что студенты будут вовремя обращаться за помощью к врачу.

Студенты СПбГЭУ подтвердили gazeta.spb.ru, что студентов этого вуза также попросили не ходить на учебу до марта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за коронавируса в Петербурге отменили деловой форум с участием китайской делегации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Китай коронавирус спбгу спбгэу
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СПбГУ и СПбГЭУ попросили китайских студентов остаться на каникулах
В Стамбуле самолет при посадке разрушился на три части. Пострадали 120 человек
В результате ДТП госпитализировали двух человек
Стало известно о сбежавшей из больницы женщины с подозрением на коронавирус
На Светлановском затор из-за столкновения четырех машин
В Гатчине пенсионерку подозревают в убийстве
На дамбе после массового ДТП с грузовиками образовалась пробка
Петербургу грозит наводнение. Дамбу решили закрыть