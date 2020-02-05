Из-за коронавируса в Петербурге отменили деловой форум с участием китайской делегации

Из-за коронавируса в Петербурге отменили деловой форум с участием китайской делегации
Коронавирус. Фото: cdc.gov

Большой концерт в честь Китайского Нового года и деловой форум с участием делегации из Поднебесной пришлось отменить из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на петербургский комитет по внешним связям, концерт, посвященный празднованию Китайского Нового года должен был состояться на следующей неделе, 11 февраля. А торгово-деловой форум с участием делегации из города Таньшань должен был пройти 14 февраля.

При этом Смольный пока не отменяет соревнования по шахматам Вэйци (Го) на кубок генерального консульства КНР в Северной столице, запланированные на 23-24 февраля.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинский театр отменил выступление китайского оркестра из-за коронавируса.

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