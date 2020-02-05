Мариинка отменила выступление китайского оркестра из-за коронавируса

Новую дату концерта в Мариинке пока не озвучили. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Новую дату концерта в Мариинке пока не озвучили. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мариинский театр отменил выступление оркестра из Китая. Причиной тому стала эпидемия коронавирусной инфекции, вспыхнувшая в Поднебесной.

Ранее в Мариинке должен был дать концерт Китайский оркестр национального театра оперы и танцевальной драмы. Мероприятие было намечено на 11 февраля, однако недавно выступление перенесли с формулировкой до «более благоприятного времени».

Официальная причина, озвученная представителями Мариинского театра, лаконична. Концерт отменили в связи с «текущей ситуацией в мире», объясняют на сайте культурного учреждения. Отметим, что оркестр также должен был порадовать зрителей в столичном парке «Зарядье», но и там выступление не состоится по независящим от «Зарядья» причинам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам презентовали Мобильный художественный театр.