Мариинка отменила выступление китайского оркестра из-за коронавируса

Мариинка отменила выступление китайского оркестра из-за коронавируса
Новую дату концерта в Мариинке пока не озвучили. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мариинский театр отменил выступление оркестра из Китая. Причиной тому стала эпидемия коронавирусной инфекции, вспыхнувшая в Поднебесной.

Ранее в Мариинке должен был дать концерт Китайский оркестр национального театра оперы и танцевальной драмы. Мероприятие было намечено на 11 февраля, однако недавно выступление перенесли с формулировкой до «более благоприятного времени».

Официальная причина, озвученная представителями Мариинского театра, лаконична. Концерт отменили в связи с «текущей ситуацией в мире», объясняют на сайте культурного учреждения. Отметим, что оркестр также должен был порадовать зрителей в столичном парке «Зарядье», но и там выступление не состоится по независящим от «Зарядья» причинам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам презентовали Мобильный художественный театр.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Китай концерт коронавирус мариинский театр оркестр отмена санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мариинка отменила выступление китайского оркестра из-за коронавируса
Ленобласть примет этап Кубка мира по бахам
Врач объяснила, чем грозит нехватка витамина D в организме
Режиссер из Канады вставил себе камеру вместо утраченного глаза
Школьница из Пермcкой области стала автором обложки для Vogue
Компания Japan Tobacco откроет в Петербурге центр поддержки бизнеса
Холдинг, которому принадлежит Google, представил программу для ...
Собчак все-таки станет ведущей шоу на «Первом канале»