Петербуржцам рассказали о работе Мобильного художественного театра

В главных ролях спектакля "Я жила" — Елизавета Боярская и Иван Николаев. Фото: pixabay.com

В главных ролях спектакля "Я жила" — Елизавета Боярская и Иван Николаев. Фото: pixabay.com

Премьерную постановку по дневникам ленинградской поэтессы Ольги Берггольц презентовали в воскресенье, 2 февраля, на улице Рубинштейна.

На первом петербургском показе присутствовал худрук проекта, писатель, режиссер и журналист Михаил Зыгарь. Он рассказал об особенностях нового формата театра, реализовать который удалось московской команде. В частности, теперь для полного погружения в происходящее зрителю потребуется лишь смартфон с установленным приложением театра и наушники.

Билеты на все спектакли, которые создатели уже загрузили в приложение, продаются по одинаковой цене — 379 рублей. Однако 2 февраля, в честь открытия, премьерный спектакль по дневникам Ольги Берггольц на несколько часов станет абсолютно бесплатным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о кончине основателя театра «Буфф» Исаак Штокбант.