Скончался основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

Скончался российский режиссер, основатель современного петербургского театра «Буфф» народный артист России Исаак Штокбант. Ему было 94 года.

О кончине режиссера сообщили на странице комитета по культуре Петербурга в соцсети «ВКонтакте». Штокбант ушел из жизни в ночь на воскресенье, 26 января.

«Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам, всем почитателям таланта Исаака Романовича», — отметили в ведомстве.

Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в Ленинграде. Он был основателем и художественным руководителем театра «Буфф», профессором Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Удостоен звания народного артиста и множества премий за развитие культуры.

Штокбант — ветеран Великой Отечественной войны. На фронтах он служил артиллеристом.