Теперь брюнетка: Полина Гагарина радикально сменила имидж

Теперь брюнетка: Полина Гагарина радикально сменила имидж
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Она назвала перемены последствиями «ретроградного Меркурия».

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото видно, что она сменила белокурые локоны на темное каре. Певица позировала в черном платье с белым школьным воротничком.

В комментариях под фото многие поклонники призвали певицу не менять светлый цвет волос.

«Нет, только не это», — написала подписчица.

«Вам не идет», — прокомментировал поклонник.

К радости фанатов, Гагарина лишь примерила парик, о чем рассказала в Stories.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гагарина сместила Пугачеву в рейтинге лучших эстрадных певиц России.

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