Теперь брюнетка: Полина Гагарина радикально сменила имидж

Певица Полина Гагарина удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Она назвала перемены последствиями «ретроградного Меркурия».
Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото видно, что она сменила белокурые локоны на темное каре. Певица позировала в черном платье с белым школьным воротничком.
В комментариях под фото многие поклонники призвали певицу не менять светлый цвет волос.
«Нет, только не это», — написала подписчица.
«Вам не идет», — прокомментировал поклонник.
К радости фанатов, Гагарина лишь примерила парик, о чем рассказала в Stories.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гагарина сместила Пугачеву в рейтинге лучших эстрадных певиц России.