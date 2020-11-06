Теперь брюнетка: Полина Гагарина радикально сменила имидж

Певица Полина Гагарина удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Она назвала перемены последствиями «ретроградного Меркурия».

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото видно, что она сменила белокурые локоны на темное каре. Певица позировала в черном платье с белым школьным воротничком.

В комментариях под фото многие поклонники призвали певицу не менять светлый цвет волос.

«Нет, только не это», — написала подписчица. «Вам не идет», — прокомментировал поклонник.

К радости фанатов, Гагарина лишь примерила парик, о чем рассказала в Stories.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гагарина сместила Пугачеву в рейтинге лучших эстрадных певиц России.