Гагарина сместила Пугачеву в рейтинге лучших эстрадных певиц России

Россияне заявили, что любят слушать песни исполнительницы.

Певица Полина Гагарина названа лучшей эстрадной артисткой. Об этом сообщили во ВЦИОМ после опроса граждан.

За звезду проголосовали 12% респондентов. На втором месте оказалась Алла Пугачева, которая долгое время считалась лидером симпатий. За Примадонну голоса отдали 7% россиян. Столько же людей заявили, что любят слушать песни Валерии.

Что касается певцов, то на первом месте оказался Филипп Киркоров – за него проголосовали 9% опрошенных. Второе место досталось Николаю Баскову, тройку лидеров замкнул Сергей Лазарев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes составил ежегодный рейтинг 25 богатейших россиянок. Общее состояние 25 самых богатых женщин России, по оценкам делового издания, в этом году стало рекордным, оно составило 10,7 миллиардов долларов.