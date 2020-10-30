Гагарина сместила Пугачеву в рейтинге лучших эстрадных певиц России

Гагарина сместила Пугачеву в рейтинге лучших эстрадных певиц России
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Россияне заявили, что любят слушать песни исполнительницы.

Певица Полина Гагарина названа лучшей эстрадной артисткой. Об этом сообщили во ВЦИОМ после опроса граждан.

За звезду проголосовали 12% респондентов. На втором месте оказалась Алла Пугачева, которая долгое время считалась лидером симпатий. За Примадонну голоса отдали 7% россиян. Столько же людей заявили, что любят слушать песни Валерии.

Что касается певцов, то на первом месте оказался Филипп Киркоров – за него проголосовали 9% опрошенных. Второе место досталось Николаю Баскову, тройку лидеров замкнул Сергей Лазарев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes составил ежегодный рейтинг 25 богатейших россиянок. Общее состояние 25 самых богатых женщин России, по оценкам делового издания, в этом году стало рекордным, оно составило 10,7 миллиардов долларов.

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