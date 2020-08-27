Forbes составил ежегодный рейтинг 25 богатейших россиянок

Forbes составил ежегодный рейтинг 25 богатейших россиянок
Елена Батурина. Фото: Wikipеdia

Общее состояние 25 самых богатых женщин России, по оценкам делового издания Forbes, в этом году стало рекордным, оно составило 10,7 миллиардов долларов.

Кроме того, уже второй год двое бесспорных лидеров этого списка владеют более чем миллиардом долларов каждая. Это вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина ($1,3 млрд) и создательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в $1,1 млрд.

«Богатую» тройку замыкает дочь вице-президента «Лукойла» и владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, Екатерина ($700 млн), которая владеет миноритарным пакетом акций «Лукойла», доставшимся ей от отца. Кроме того, в списке есть Татьяна Ковальчук ($600 млн), жена предпринимателя Юрия Ковальчука, которой принадлежит внушительная доля компании «Согаз», а также экс-супруга владельца клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, Елена (также $600 млн).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самой богатой российской семьей стали Ротенберги.

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