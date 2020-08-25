Ротенберги стали богатейшей семьей России по версии Forbes

Американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг богатейших семей России по итогам прошлого года.

Впервые за шесть лет первую строчку заняла семья Ротенбергов — предыдущие годы лидерами была династия Гуцериевых, которая в 2020-м сдала сразу две позиции. Отметим, что суммарное состояние Ротенбергов составляет 5,45 млрд долларов (+ 270 млн долларов за год). Финансовое благополучие Гуцериевых равняется 3,2 млрд долларов.

На втором месте в тройке лидеров оказался семья Гурьевых («Фосагро»), чье состояние оценивается в 5,1 млрд долларов, из которых самому Андрею Гурьеву принадлежит 4,7 млрд долларов, его жене Евгении — 400 млн долларов, а их дети являются бенефициарами семейного траста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самым богатым российским силовиком признан заместитель министра внутренних дел РФ Виталий Шулика, который заработал, судя по предоставленным отчетам, 26,7 млн рублей за год.