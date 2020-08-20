Назван самый богатый силовик России

В 2018 году Шулика задекларировал чуть более четырех миллионов рублей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В 2018 году Шулика задекларировал чуть более четырех миллионов рублей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Самым богатым силовиком в России за 2019 год стал замминистра внутренних дел Виталий Шулика.

Соответствующие данные опубликованы на сайтах силовых ведомств. За прошлый год он заработал 26,7 млн рублей. При этом годом ранее силовик задекларировал более 4 млн рублей.

Как сообщил РБК, имущество чиновника не изменилось за исключением двух земельных участков. Площадь каждого из них составила порядка 700 «квадратов». Всего у него четыре участка общей площадью 4,2 тыс. квадратных метров.

Виталий Шулика занимает пост замглавы МВД уже около двух лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что средняя зарплата жителей Санкт-Петербурга выросла в 2020 году до 65,3 тыс. рублей. Об этом сообщили в Смольном. Отмечается, что в России этот показатель равен 43 тысячам рублей.