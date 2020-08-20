Назван самый богатый силовик России

Назван самый богатый силовик России
В 2018 году Шулика задекларировал чуть более четырех миллионов рублей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Самым богатым силовиком в России за 2019 год стал замминистра внутренних дел Виталий Шулика.

Соответствующие данные опубликованы на сайтах силовых ведомств. За прошлый год он заработал 26,7 млн рублей. При этом годом ранее силовик задекларировал более 4 млн рублей.

Как сообщил РБК, имущество чиновника не изменилось за исключением двух земельных участков. Площадь каждого из них составила порядка 700 «квадратов». Всего у него четыре участка общей площадью 4,2 тыс. квадратных метров.

Виталий Шулика занимает пост замглавы МВД уже около двух лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что средняя зарплата жителей Санкт-Петербурга выросла в 2020 году до 65,3 тыс. рублей. Об этом сообщили в Смольном. Отмечается, что в России этот показатель равен 43 тысячам рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зарплата мвд россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые нашли различия у потери обоняния при простуде и коронавирусной инфекцией
В Горбунках вспыхнувшие среди ночи сараи тушили 12 пожарных
Назван самый богатый силовик России
Россиянам объяснили, как по номеру телефона можно вычислить мошенников
В Омске экстренно приземлился самолет из-за отравления Навального
Литва намерена запретить въезд в страну для Лукашенко
Врач рассказал, в каком случае человек не сможет получить вакцину от коронавируса
В Ленобласти в четверг воздух прогреется до +26 градусов