В Смольном рассказали о росте средней зарплаты в Петербурге

Показатель достиг отметки в 65,3 тысячи рублей.

Средняя зарплата жителей Санкт-Петербурга выросла в 2020 году до 65,3 тысяч рублей. Об этом сообщили в Смольном. Отмечается, что в России этот показатель равен 43 тысячам рублей.

Напоминаем, что сейчас многие предприятия вернулись к прежнему режиму работы после послабления мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Из-за этого оборот розничной торговли снизился более чем на 8%, та же проблема наблюдается в сфере общественного питания. Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что надеется на восстановление экономической активности уже в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обиженный работник обокрал автомастерскую из-за плохой зарплаты. Пытаясь скрыться с места происшествия, он не справился с управлением автомобиля и попал в ДТП. Прибывшими на место сотрудниками полиции он и был задержан.