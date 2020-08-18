Обиженный работник обокрал автомастерскую из-за плохой зарплаты

Обиженный работник обокрал автомастерскую из-за плохой зарплаты
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже на рабочем месте.

Как сообщили в городском надзорном органе, следствие считает, что обвиняемый после конфликта с начальником из-за полученной зарплаты решил обокрасть рабочее место. Ночью он проник в ремонтный гараж, собрал наиболее ценные инструменты и загрузил их в автомобиль, который стоял там на ремонте. Стоит отметить что в этот момент он был пьян.

Пытаясь скрыться с места происшествия он не справился с управлением автомобиля и попал в ДТП. Прибывшими на место сотрудниками полиции он и был задержан.

Уголовное дело по существу рассмотрит Фрунзенский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппе грабитель угрожал работникам магазина пневматом ради семи пачек сливочного масла.

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