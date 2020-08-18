В Кингисеппе грабитель угрожал работникам магазина пневматом ради семи пачек сливочного масла

В Кингисеппе грабитель угрожал работникам магазина пневматом ради семи пачек сливочного масла
Грабителя задержали. Фото: pixabay.com

В Кингисеппе Ленобласти задержали неудавшегося грабителя, который, угрожая сотрудникам продуктового пневматическим пистолетом, пытался похитить сливочное масло.

Днем 17 августа очевидцы сообщили в правоохранительные органы о мужчине, который разгуливал по городскому парку с пистолетом в руках, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»

Стражи порядка в парке правонарушителя не нашли и начали искать его по всему району. Около одного из домов на Октябрьской улице к наряду вневедомственной охраны обратился работник магазина, выбежавший на улицу. Он сообщил, что в торговом зале находится вооруженный грабитель.

Внутри они задержали злоумышленника, который пытался открыто похитить семь пачек сливочного масла общей стоимостью 2000 рублей.

Мужчину передали полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Адмиралтейской набережной малолетние преступники ограбили прохожего на 77 тысяч рублей.

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