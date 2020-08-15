На Адмиралтейской набережной малолетние преступники ограбили прохожего на 77 тысяч рублей

Около 4 утра 6 августа на Адмиралтейской набережной двое неизвестных напали на 35-летнего мужчину и отняли у него дорогостоящий телефон и смарт-часы.

Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Пострадавший оценил нанесенный материальный ущерб в 77 тысяч рублей. По факту происшествия завели уголовное дело, и 14 августа около 5 утра у дома №4 по Адмиралтейскому проезду задержали двоих безработных петербуржцев, 17 и 18 лет, подозреваемых в совершении указанного выше преступления.

Кроме того, стражи порядка установили причастность 18-летнего грабителя к еще одному разбойному нападению в этом районе, на этот раз его жертвами стали двое 17-летних и двое 18-летних граждан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала полиция по горячим следам задержала «недо-грабителя», который попытался обнести отделение банка на улице Савушкина.