Полиция пресекла попытку грабителя обнести банк на Савушкина

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции Петербурга по горячим следам задержали преступника, пытавшегося ограбить отделение банка «Восточный» на улице Савушкина в Приморском районе города.

Об инциденте сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. Вечером 14 августа в полицию Приморского района поступила информация о том, что приблизительно в пять часов вечера в банковское отделение на Савушкина вошел мужчина в защитной маске. Угрожая сотруднице организации, он потребовал отдать все имеющиеся средства.

К счастью, женщина не растерялась и нажала тревожную кнопку — это отпугнуло злоумышленника. Он не довел замысел до конца и сбежал из банка без «добычи», стараясь опередить стражей порядка. Полицейские, однако, быстро разыскали грабителя, который прятался у своей сожительницы. Причем к моменту задержания 50-летний ранее судимый подозреваемый успел избавиться от бороды, которая была на нем в банке. Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за финансовых трудностей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три юных петербуржца напали на прохожего с ножом и газовым баллончиком.