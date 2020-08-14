Трех подростков обвиняют в нападении на петербуржца с ножом и баллончиком

Подростки несколько раз ударили парня ножом в бедро. Фото: pixabay

Подростки несколько раз ударили парня ножом в бедро. Фото: pixabay

В Петербурге следователи расследуют уголовное дело в отношении троих подростков. Им предъявили обвинения в хулиганстве.

Инцидент произошел 11 августа на Бухарестской улице. По данным следствия, несовершеннолетние распылили в лицо 18-летнему молодому человеку газ из баллончика. Затем они избили его и несколько раз ударили ножом в бедро.

Как сообщило Главное следственное управление СК РФ по городу, в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали молодых людей 16, 17 и 19 лет.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Старопетергофском мигранты с ножами отправили петербуржца в больницу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него колото-резаное ранение правой голени.