На Старопетергофском мигранты с ножами отправили петербуржца в больницу

Житель Петербурга госпитализирован с ножевым ранением после встречи с гражданами одного из Закавказских государств.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, все произошло около 22:00 у дома №19 по Старопетергофскому проспекту. Между пострадавшим и неизвестными произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате один из незнакомцев ударил 35-летнего мужчину ножом. После этого знакомый пострадавшего отвез его к дому №205 по набережной Обводного канала, откуда его госпитализировали в больницу.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него колото-резаное ранение правой голени.

Через несколько часов были задержаны подозреваемые — четверо приезжих. Их задержали у дома №12 по улице Почтамтской. Двое из них имели при себе складные ножи.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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