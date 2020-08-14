Хозяин квартиры на Новаторов пырнул ножом своего гостя

Ссора двух мужчин в Кировском районе закончилась резней. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Об этом информирует пресс-служба петербургского ГУ МВД. Днем в четверг, 13 августа, полиция получила сообщение о ножевом ранении в квартире дома №61 по бульвару Новаторов.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили окровавленного мужчину. Ему вызвали скорую помощь, которая госпитализировала 39-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии. Там же задержали и подозреваемого в произошедшем — 41-летнего хозяина квартиры.

Установлено, что между ними произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. На словах конфликт решить не удалось и в ход пошел нож.

Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

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