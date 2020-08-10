Электрик зарезал свою жену ножом в Сестрорецке

В Сестрорецке задержали местного пенсионера, который зарезал свою 64-летнюю супругу ножом. Женщина скончалась на месте происшествия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в три часа ночи в воскресенье, 9 августа, в квартире дома №3 по улице Токарева. Мужчина 1952 года рождения, работающий электриком в торговом центре, поссорился с супругой. В ходе конфликта он схватился за нож и несколько раз ударил жену в грудь. Пострадавшая пенсионерка не выжила.

На место происшествия прибыла полиция, которая задержала подозреваемого. Против него открыто уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что попытка сжечь квартиру вместе с ее хозяйкой обернулась для жителя Ленобласти уголовным делом. Он закинул в окно ее квартиры горящий предмет.