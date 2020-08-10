Попытка сжечь квартиру вместе с ее хозяйкой обернулась для жителя Ленобласти уголовным делом

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Фото: pixabay.com

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Фото: pixabay.com

В Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина пытался убить 55-летнюю женщину, закинув в окно ее квартиры горящий предмет.

Согласно информации областного ГУ МВД России, все произошло в ночь на воскресенье, 9 августа, в деревне Ополье. Местная жительница обратилась в полицию с сообщением о покушении на убийство.

Она рассказала, что неизвестный закинул в окно ее квартиры на первом этаже горящий предмет. В результате пожара пострадавших нет, помещение особо не пострадало.

Прибывшие на место полицейские нашли подозреваемого — 39-летнего знакомого сына заявительницы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ. Предполагаемого преступника задержали.

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