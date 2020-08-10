В Красносельском районе Петербурга ищут поджигателей автомобилей

В Красносельском районе Петербурга ищут поджигателей автомобилей
В результате преступных действий у трех автомобилей полностью выгорел салон. Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов Красносельского района разыскивают преступников, подозреваемых в умышленном поджоге пяти автомобилей.

Около четырех утра 9 августа в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти через службу 112 поступил звонок от 33-летнего мужчины, который заявил о возгорании машины во дворе дома №41 по улице Пограничника Гарькавого. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции констатировали, что в результате преступных действий пострадали пять автомобилей: три «Фольксвагена Поло» и две машины ВАЗ. Размер материального ущерба сейчас устанавливается, по факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе ночью загорелось офисное помещение.

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