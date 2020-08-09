В Невском районе 15 спасателей тушили горящий офис

В Невском районе Петербурга загорелось офисное помещение. В результате пожара обгрела обстановка.

Возгорание случилось воскресным вечером, 9 августа, в доме №31 на улице Латышских стрелков. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 22:41. К месту происшествия незамедлительно выехали 15 спасателей.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сотрудники оперативно справились с пламенем. К 23:16 огонь был ликвидирован. В помещении обгорела обстановка на площади пяти квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили ресторан William Bass на Лиговском проспекте. В помещении кухни заведения огонь охватил 30 квадратных метров.