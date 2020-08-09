Спасатели потушили ресторан William Bass на Лиговском

Спасатели потушили ресторан William Bass на Лиговском
Из окна ресторана видны языки пламени. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в ресторане William Bass. Сотрудники МЧС час боролись с огнем.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 10 августа, в заведении, расположенном в доме №53 по Лиговскому проспекту. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, сигнал о пожаре поступило в 23:42. В помещении кухни ресторана огонь охватил 30 квадратных метров. К 00:40 следующего дня огонь был полностью потушен.

В результате пожара никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в жилом доме на Светлановском проспекте сгорела кухня. 15 пожарных оперативно справились с огнем, к 00:53 пламя было ликвидировано.

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