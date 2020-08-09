В жилом доме на Светлановском проспекте сгорела кухня

В Калининском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул на кухне.

Возгорание случилось в понедельник, 10 августа, в доме №60 на Светлановском проспекте. Сигнал о ЧП поступил в службу спасения в 00:27.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в однокомнатной квартире горела кухня на площади четырех «квадратов». 15 пожарных оперативно справились с огнем, к 00:53 пламя было полностью потушено.

Из-за чего возник пожар пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе полыхали две дачи. С огнем боролись восемь сотрудников пожарно-спасательной части.