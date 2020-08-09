В Гатчинском районе загорелись две дачи

В Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. Спасатели тушили сразу две постройки.

Огонь вспыхнул в воскресенье, 9 августа, на территории СНТ «Импульс». Сигнал о ЧП в селе Кобринское поступил спасателям в 13:48.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, восемь сотрудников пожарно-спасательной части прибыли к полыхающим домам, расположенным на Светлой улице.

Общая площадь возгорания достигала 84 «квадратов». К 14:50 огонь был полностью потушен. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы рассказали о пожаре в Красногвардейском районе Петербурга. Проезжать автомобилям пока приходится через дворы.