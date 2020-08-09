Пожар перекрыл Рижскую улицу

Пожар перекрыл Рижскую улицу
Пожар на Рижская улица. Фото: группа ". ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают о пожаре в Красногвардейском районе Петербурга. Проезжать автомобилям пока приходится через дворы.

О пожаре горожане рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте.

Полыхает квартира в одном из домов на Рижской улице. Вспыхнула квартира на последнем этаже. Из окон вырываются языки пламени.

«Пожарные на месте. Проезд через дворы», — рассказывают горожане.

Ранее gazeta.spb.ru писала о пожаре в Ленинградской области. Там загорелся цех по производству дверей во Всеволожском районе. МЧС получило сообщение о возгорании утром в воскресенье, 9 августа.

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